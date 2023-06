Eine Messebahn wäre Nonsens

Erwin Krexhammer fordert in einem SN-Leserbrief (SN, 28.06.2023 Messebahn) die Errichtung einer Messebahn, eine Abzweigung von der bestehenden Lokalbahn über eine neu zu bauende Salzachbrücke zum Messegelände. Er meint, "eine Messebahn könnte Reisebustouristen und Tagesausflügler bereits am Stadtrand abfangen" und den auf die Stadt zuströmenden Verkehr beträchtlich reduzieren. Er vergisst allerdings, dass man schon seit Jahrzehnten, besonders an Regentagen in der Hochsaison, versucht Autos von der Münchner Bundesstraße zu den Parkplätzen am Messegelände um zu leiten, der Erfolg ist nur ein sehr geringer, obwohl in manchen Jahren viel Personal eingesetzt wurde. Die Autofahrer, die sich dann doch zum Abstellen ihres Fahrzeuges überreden lassen, finden schon jetzt ausgezeichnete Obus-Verbindungen in die Stadt, nämlich drei Linien mit mehr als 180 Abfahrten pro Tag, Die Linien 1, 8, und die erst kürzlich eröffnete Linie 11 fahren in die Innenstadt, zum Bahnhof oder auch in die Randbezirke und werden durch zahlreiche Hinweistafeln - "alle 5 Minuten mit dem Obus in die Stadt" beworben. Was sollte sich da durch eine Messe-Bahn noch verbessern, deren Bau und Betrieb nur viel Steuergeld verschlingt?

Willi Rehberg, 5020 Salzburg