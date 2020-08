Erfolgreiches Recycling

Wir haben in Salzburg ein Sammelsystem für Plastikverpackungen, den "gelben Sack" und der wird hier auch gut angenommen. Wenn davon zu wenig recycelt wird, ist das nicht die Schuld der Verbraucher, deshalb ist auch ein Pfand für Plastikflaschen nicht gerechtfertigt, wie es Umweltschutzorganisationen und die Umweltministerin wünschen. Vielmehr haben die dafür zuständigen Institutionen dafür zu sorgen, dass die Recyclingbetriebe mehr wiederverwerten oder dazu vorbereiten und lagern, bis die Nachfrage am Markt wieder besser ist und dafür sollen sie auch Unterstützung bekommen. Dazu sollen die Millionen verwendet werden, die die Regierung sonst nach Brüssel zahlen muss und nicht schon wieder eine neue Steuer durch die Hintertür, an der eh' die EU Schuld ist! Ich wünsche mir kein Pfandsystem wie in der BRD, wo ich mit den intakten Flaschen zum Markt fahren muss, um sie umständlich in einen Automaten zu füttern, um mein Pfand zurück zu bekommen. Davon hat ja auch der Staat nichts, es kann nichts in die Recycling-Betriebe investiert werden, auch die Handelsbetriebe haben nur die Kosten für die sicher nicht billigen Automaten zu tragen.

Einzige sinnvolle Lösung ist der gelbe Sack, die gelbe Tonne, die vor allem in Großwohnanlagen, wo wie in Großstädten zu wenig getrennt wird und wo es auch mehr Kontrolle bräuchte! Auch die "to go" Verpackungen sollten besser entsorgt werden, das meiste davon landet in der Botanik!

Giuseppe Valsecchi, 5020 Salzburg