Erforderlicher Herdenschutz

Frau Dalinger schreibt in ihrem Leserbrief v. 11. 8.: "Die Sichersten unter allen sind die ständig Getesteten" . Diese Tests sind ausschließlich eine Momentaufnahme und bieten absolut kein Schutz vor Ansteckung, weder für sich noch für andere. Schutz bietet eben nur die Impfung, so wie bei anderen Krankheiten auch (z.B. Influenza, Zecken, Keuchhusten, TBC, Pocken, Polio etc.). Es gibt zwar auch falsch-positive bzw. falsch-negative Ergebnisse bei Tests, jedoch keine falsch-positive bzw. falsch-negative Impfung.

Nur die Impfung ermöglicht den so dringend erforderlichen Herdenschutz. Da es genügend Impfstoff gibt, den man sich mittlerweile sogar aussuchen kann, und überdies die Impfung kostenlos ist, sollten nur mehr die aussagekräftigen PCR-Tests durchgeführt werden und diese auch entsprechend bezahlt werden müssen. Siehe Schweiz und Deutschland. Weiters müssten die bekannten Hygieneregeln strenger eingehalten und auch kontrolliert werden.

Gerlinde Schernthaner, 5023 Salzburg