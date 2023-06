Es geht um die Zukunft des Großraums Salzburg

Das Thema S-Link wächst sich aus zu einem unendlichen Thema. Dazu muss natürlich auch der pensionierte ehemalige Baudirektor Hebsacker der Stadt Salzburg seine Meinung beitragen. Alle Gegner dieses öffentlichen Verkehrsprojekts sind aufgefordert, vor allem auch an die Zukunft des Großraums zu denken. Es ist eine wichtige Verkehrsachse, die weiterhin ausgebaut werden kann durch z. B. eine West-Ost-Achse Flughafen-Hauptbahnhof (Thema Stieglbahn).

Bisher kommen nur negative Kommentare aus der Stadt - die Umweltgemeinden im Großraum werden nicht berücksichtigt. Wenn eine Volksbefragung stattfinden "muss", dann sind die angebundenen Gemeinden mit einzubeziehen - nicht nur die Stadtbewohner.

Herr Hebsacker findet das Projekt abstrus - sind seine Gedanken nicht ebenso abstrus? Ich bin sicher, dass die Projektfirma entsprechend sorgfältig vorgeht und Leute mit Sachverstand in die Planung und Ausführung einbezieht bzw. schon hat. Herr Hebsacker "will der Stadt was Gutes tun", indem er das Projekt hinterfragt und es für sinnlos hält. Das weist auf einen Horizont hin, der nicht zukunftsorientiert ist und das gilt für alle Verneiner des Projekts S-Link. Bitte denken Sie alle an die Zukunft!

Bernhard W. Eigelshofen, 5101 Bergheim