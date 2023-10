Es wurden 14 Varianten der Trassenführung geprüft

In Bezug auf den Leserbrief "Der S-Link sollte oberirdisch geführt werden" möchten wir einige Fakten klarstellen.

Die Strecke vom Lokalbahnhof bis zum Mirabellplatz wird nicht wie im Leserbrief beschrieben mit Bohrpfählen, sondern mit Schlitzwänden in Deckelbauweise und dem Düsenstrahlverfahren (DSV) für die Bodenplatte errichtet. Erfahrungen von Bauprojekten in Salzburg aus der Vergangenheit sind in die Planungen eingeflossen und haben zur Entscheidung für dieses optimierte Verfahren geführt. Damit kann den befürchteten Setzungen entgegengearbeitet werden.

Im Zuge des Trassenauswahlverfahrens in der Innenstadt wurden 14 Varianten geprüft - davon sechs oberirdische. Daraus hat sich - wie in vorangegangenen Studien - eine klare Empfehlung für eine unterirdische Weiterführung der Lokalbahn durch die Stadt Salzburg ergeben. Nähere Informationen stehen unter www.s-link.at zur Verfügung.

Albert Greinmeister, Projektleiter S-Link