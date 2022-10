Friedensbewegung wiederbeleben

Wann, wenn nicht jetzt! Wiederbelebung der Friedensbewegung in Österreich! In den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es in Österreich eine sehr engagierte Friedensbewegung - getragen durch Künstlerinnen und Künstler, unterschiedlichsten Organisationen und Teilen der Zivilbevölkerung. Leider ist diese wichtige Begegnung verstummt. Deshalb mein Aufruf an alle, die für Frieden auf unserer Erde eintreten: Lassen wir die Friedensbewegung wieder aufblühen. Künstlerinnen und Künstler, engagierte NGOs, alle Parteien, kirchliche Organisationen usw. und natürlich auch die Medien rufe ich auf. "Wir setzen uns für den Frieden ein!"

Mag. Gottfried Zlanabitnig, 5084 Großgmain