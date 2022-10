Belarus ruft "Antiterror-Einsatz" aus

Angesichts des Ukraine-Kriegs hat die mit Russland verbündete Ex-Sowjetrepublik Belarus ihre Streitkräfte im Rahmen eines "Antiterror-Einsatzes" in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Man habe "erhöhte Terrorgefahr ausgerufen" und "Prozeduren eingeleitet, die mit der Aufstellung einer gemeinsamen Militäreinheit (mit Russland) zusammenhängen", sagte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko am Freitag im russischen Staatsfernsehen am Rande des Gipfels von Astana.

SN/APA/BELTA/MAXIM GUCHEK Belarussischer Machthaber Lukaschenko