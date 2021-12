G2-Kontrollen im Handel

Heute Vormittag habe ich einen Spaziergang auf der Simmeringer Hauptstraße gemacht. Nur geschätzte 10 Prozent der Shops und Friseure hatten einen Hinweis am Eingang, dass der Zutritt nur für Geimpfte/Genesene gestattet ist. Im Einkaufszentrum Simmering immerhin rund 50 Prozent. Kontrollen werden keine gemacht, weil "das macht die Polizei". So ein Lockdown für Ungeimpfte ist nutzlos. Es erfüllt nicht das Versprechen der Politik, dass es einen "Lockdown für Ungeimpfte" gibt. Offensichtlich wurde dieses Versprechen mit einem "Augenzwinkern" gemacht.

Ich verstehe nicht, warum der Handel und persönliche Dienstleister keine G2-Kontrollen machen müssen. Die Gastronomie hat es in der Vergangenheit gezeigt, dass G2-Kontrollen machbar sind. Kontakte zwischen Personen sind sowohl in der Gastronomie als auch im Handel gleichermaßen gegeben. Im Handel ist die Gefahr einer Infektion sogar größer, weil ich dort mit vielen unbekannten Personen Kontakt habe, wobei ich im Restaurant meist nur mit Bekannten an einem Tisch sitze.

Mein Vorschlag ist, dass ab einer definierten Größe der Verkaufsfläche (z.B. 200 m2) die Kontrolle am Eingang zum Shop (nicht am Eingang zum Einkaufszentrum) erfolgen muss und bei kleineren Shops/Friseuren beim Erstkontakt mit einem Angestellten bzw. spätestens an der Kasse. Das ist ein Aufwand im Sekundenbereich und würde dazu beitragen, den nächsten Lockdown zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Wo liegt das Problem?



Hubert Steidl, 1110 Wien