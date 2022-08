Gute Betreuung durch Gesundheitsbehörde

Zum Artikel des Herrn Pessl möchte ich folgendes bemerken: Am 10. August

wurde ich positiv auf Corona getestet, fast zeitgleich mit dem Testergebnis (Abend) bekam ich eine Mitteilung (mehrsprachig) der Gesundheitsbehörde in Wien über die gesetzlichen Verhaltensvorgaben. Am 11. August Vormittag bekam ich einen Anruf eines Arztes der Gesundheitsbehörde, der mir nach eingehender Befragung das Medikament Paxlovid für den frühen Nachmittag per Botendienst ankündigte. So war es dann auch und ich konnte rasch mit der Einnahme beginnen. Von Husten und Schnupfen und Müdigkeit erhole ich mich eher langsam. Ich hatte nicht das Gefühlt, allein gelassen worden zu sein seitens der Gesundheitsbehörde.



Gerda Loidl, 1190 Wien