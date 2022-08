Coronabericht: Das Therapieangebot kam reichlich spät

Wer Rat oder sonstige Hilfe von den Gesundheitsbehörden erwartet, wird bitter enttäuscht. Die Stadt Wien bietet exakt elf Tage nach Coronaausbruch eine Medikamentenbehandlung an.

Es hätte ein Urlaub in Berlin werden sollen. Doch es kam alles ganz anders: Am Samstag, einen Tag vor der Abreise aus Linz, stellte sich bei der Lebensgefährtin Fieber ein, dazu Müdigkeit. Zwei Antigen-Tests positiv. Was tun am Wochenende, um mittels PCR-Test das Ergebnis zu verifizieren? Nichts, warten bis Montag. Da geht es dann gleich in einem Aufwaschen, schließlich hat man zu diesem Zeitpunkt selbst bereits Symptome.

Am nächsten Tag, 9. August, die Bestätigung: Beide sind covidpositiv. Und ...