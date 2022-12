Ich habe nichts zu verbergen

In China kann man nicht einkaufen, teils nicht mehr in seine eigene Wohnung, wenn das steuerbare Gesundheits-App auf Rot schaltet. Auch bei uns wird bargeldloser Zahlungsverkehr, Handysignatur oder Digitale ID mit sanften Zwang durchgesetzt: Förderanträge der Bauern nur mehr mit Handysignatur, Reisen sollen nur mehr mit internationalem Gesundheitszertifikat möglich sein, ohne Digitale ID bald keine Krankenversicherung, für einen Pass sind Fingerabdrücke nötig - bald auch biometrische Daten, damit man von Überwachungskameras überall identifiziert werden kann, in Nigeria wurden sogar alle Handys bei fehlender digitalen Identität gesperrt, Überwachung über Smart Meter, funkende Wasser-, Wärme- und Gaszähler und so weiter. Aber wir haben doch nichts zu verbergen, oder?

Könnte aber sein, dass Sie bald keinen Job mehr bekommen, weil die ELGA-Daten einen oftmaligen Krankenstand zeigen. Sie überweisen Ihrem Kind 1000 Euro für den Autokauf oder verkaufen etwas auf willhaben, müssen dies dann aber besteuern, weil die Überweisung beim Finanzamt aufscheint. Sie helfen Ihrem Freund beim Hausbau, Ihr Handy hat den Standort preisgegeben und Sie werden wegen Schwarzarbeit angezeigt. ... und wenn Sie nicht brav sind oder zu viel Strom verbrauchen, wird per fernüberwachten Smart Meter Stromzähler der Strom abgeschaltet. Höchste Zeit Stopp zu sagen.

Friedrich Loindl, 4882 Oberwang