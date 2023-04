Klimaschutz mit Hausverstand

Bundeskanzler Nehammer sagt es, Finanzminister Brunner sagt es, Landeshauptfrau Mikl-Leitner sagt es, Landeshauptmann Stelzer sagt es, auch Ex-Kanzler Kurz hat es gesagt.

Mit Hausverstand wären wir nicht zum Mond geflogen, würden wir nicht mit Handys telefonieren können und hätten auch nicht diesen hohen Standard in der Medizin erreicht, um nur einige Errungenschaften der letzten Jahrzehnte anzuführen.

Aber gerade die größte Herausforderung, die der Menschheit bevorsteht, soll mit dem Hausverstand gelöst werden.

Es geht nicht um Verbote und Weltuntergangsszenarien, sondern um verantwortungsvolle Herangehensweise und Handlungen auf Basis des Fachverstandes, die uns die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten deutlich erklärt und einfordert. Es geht nicht um gegenseitige globale Schuldzuweisungen und um Vergleiche, wer noch mehr emittiert. Für das Endergebnis, dass zukünftige Generationen noch einen lebenswerten Planeten vorfinden, braucht es einen entschlossenen Beitrag von allen, auch vom kleinen Österreich, das "nur" einen 0,17 Prozentanteil an den derzeitigen globalen CO2-Emissionen hat, was aber je Einwohner 50 Prozent höher als der globale Durchschnittswert ist. Zudem hat Österreich einen deutlich höheren pro Kopf-Verbrauch seit Beginn der Industrialisierung als zum Beispiel China, dem wir mit unserem "Made in China"-Konsum einen zusätzlichen Rucksack umhängen.

Die mit Fachverstand agierende Wissenschaft appelliert: Es geht um jedes Zehntel Grad vermiedene Erderwärmung.



DI Lukas Beurle, 4040 Linz