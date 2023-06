Kundenservice Salzburg AG - Alles eine Frage der Einstellung

Liebe Frau Markus!

Ich war in den letzten zwei Wochen gezwungen, mich 3x in die Leitung der Salzburg AG zu hängen. Im Schnitt musste ich jeweils 15 min warten.

Aber mein Handy hat einen Lautsprecher … und man kann es aus der Hand legen:

Beim ersten Mal habe ich Wäsche zusammengelegt, beim 2. Mal Sudoku gelöst

und beim 3. Mal schon zu essen begonnen, als nach 12 min unvermutet abgehoben wurde.

Ich hatte immer freundliche Mitarbeiter dran, die sich um meine Angelegenheiten bemühten und es hat mich nur die Zeit des Gesprächs gekostet.

In der Wartezeit lassen sich hundert Sachen im Haushalt erledigen oder man baut Legotürme mit seinen Kindern.

Aber natürlich kann man sich auch 15 min durchärgern! Alles eine Sache der Einstellung …!

Elfriede Grübl, 5500 Bischofshofen