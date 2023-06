Salzburg AG Kundenservice ist sehr gefordert

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wie Sie wissen, haben wir unseren gerade einen neuen, günstigeren Tarif für unseren Strom angeboten. Die entsprechenden Schreiben sind in den vergangenen Wochen zu den Kundinnen und Kunden gegangen. Weil die rechtliche Lage derzeit auf Bundesebene unklar ist, erfordert der Wechsel die aktive Zustimmung der Kundinnen und Kunden.

Durch diesen aktiven Wechsel ist unser Kundenservice besonders gefordert. Auch wenn wir unser Team verstärkt haben, kann es zu längeren Warte- bzw. Reaktionszeiten kommen.

Das tut uns sehr leid und entspricht nicht unserem Qualitätsanspruch. Unsere Kolleginnen und Kollegen im Kundenservice arbeiten intensiv daran, die Anliegen zu bearbeiten. Wir bitten um Verständnis.

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass neben Telefon und Mail viele Fragen auf unserer Website unter www.salzburg-ag.at/umsteigen beantwortet werden. Dort steht auch unser ChatBot LEA für Fragen zur Verfügung. Zusätzlich kann man auch über WhatsApp mit uns in Kontakt treten. Das Nutzen dieser Möglichkeiten - vor allem in den Stoßzeiten - hilft dabei, die Wartezeiten zu verkürzen.

Dass Kundinnen und Kunden trotz unseres vielseitigen Angebots ihre individuellen Anliegen vorbringen wollen, ist uns bewusst. Uns ist auch bewusst, dass viele über die Wartezeiten frustriert und verärgert sind und ihren Ärger auch in Form von Leserbriefen Luft machen.

Sie können sicher sein, dass wir jedes Feedback sehr ernst nehmen, um unseren Service zu verbessern. Natürlich versuchen wir Frau Markus zu erreichen (LB, 13. 6. 2023 "Kein Durchkommen beim Kundendienst") und Ihr weiterzuhelfen.

Wir ersuchen alle Kundinnen und Kunden um Ihr Verständnis. Ihre Anliegen sind uns wichtig, auch wenn es jetzt gerade ein wenig länger dauern kann. #wirarbeitendran

Herzlichen Dank

Michael Frostel, Salzburg AG, Konzernsprecher, Corporate Communication