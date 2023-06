Lachnummer SPÖ?

So blamabel die fehlerhafte Auszählung der 600 Stimmen am SPÖ-Parteitag ist, so überzogen sind Schlussfolgerungen mancher Medien und Parteien. Von einem Fehler eines einzelnen Mitarbeiters abzuleiten, die SPÖ sei nicht regierungsfähig, ist wohl

weit überzogen und gehört zur typischen Art des Anpatzen aus der untersten Lade.

Die ersten Wortmeldungen des neuen SPÖ-Vorsitzenden, Andreas Babler, zeigen deutlich, dass die SPÖ wieder volle Verantwortung für Österreich übernehmen will und keine Lachnummer ist.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg