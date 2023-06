Die erste Kraftprobe Andreas Bablers gilt der Asylpolitik

Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler will die SPÖ-Asylpolitik nach links rücken. Das löst erste interne Irritationen aus.

Herbst 2018: In Wien regiert die türkis-blaue Koalition, ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz schwebt auf dem Höhepunkt seiner Kanzlerschaft, und in der SPÖ versucht sich - nachdem Christian Kern den Parteivorsitz in einer Nacht-und-Nebel-Aktion hingeschmissen hat - Pamela Rendi-Wagner als neue Parteichefin zu etablieren.

In dieser Situation kam es der SPÖ wie gerufen, dass sie in der heiklen Migrationspolitik, die zu ihrer Wahlniederlage 2017 mit beigetragen hatte, einen inhaltlichen Durchbruch erzielen konnte: Die beiden Landeshauptleute Hans Peter Doskozil und Peter ...