Neue Bauweise für den S-Link

Zum Leserbrief "S-Link, wie jetzt geplant, ist sinnlos" von Herrn Klaus Klingler in der SN-Lokalausgabe vom 8. 8. 2023:

Die bestehende S-Bahn-Linie zwischen Hallein und Salzburg hatte mit zahlreichen Widerständen zu kämpfen. Heute ist sie in Sam, Gnigl, Parsch, Aigen, Salzburg Süd usw. ein nicht mehr wegzudenkender Teil des öffentlichen Verkehrssystems in Salzburg. Sie fährt jedoch nicht direkt durch die Stadt und bindet auch nicht die Siedlungsgebiete westlich der Salzach bis Hallein an. Beides sind aber wichtige Schritte, um das ÖV-Angebot zu steigern und den Anteil des ÖV (Modal Split) von rund zehn Prozent deutlich zu heben, damit die Salzburgerinnen und Salzburger nicht mehr im Stau stehen müssen.

Viele der im Leserbrief von Herrn Klingler kolportierten Aussagen zu Bauweise und Bauablauf sind falsch. Im Gegensatz zu vorangegangenen Bauprojekten in der Stadt Salzburg - bei denen Spundwände gerammt und Grundwasser ausgepumpt werden musste - ist für den S-Link mit der Deckelbauweise eine robuste und innenstadtverträgliche Baumethode geplant. Die Schlitzwände werden, anders als Spundwände, erschütterungs- wie auch setzungstechnisch sicher eingebracht und vermeiden so die Probleme der Vergangenheit. Durch das eingesetzte Düsenstrahlverfahren kann die Sohle gegen Grundwasser abgedichtet werden. Ist der Deckel hergestellt, findet der Aushub im Untergrund statt, wodurch unnötiger Baulärm vermieden wird.

Diese Deckelbauweise ermöglicht es zudem, den Bau

abschnittsweise und zügig durchzuführen. Ein Vereisen ist beim ersten Bauabschnitt nicht nötig. Informationen zur Bauweise finden sich dazu auf:

www.s-link.at





Albert Greinmeister, Projektleiter S-Link