Neuseeland verbietet das Rauchen für die junge Generation

Brief zu "Warum Neuseeland den Kauf von Zigaretten verbietet", 15. Dezember:

Ich denke: "Das Nichtrauchen sind wir längst unserer Gesundheit und unserem angeschlagenen Gesundheitssystem schuldig!" Die neuseeländische Vize-Gesundheitsministerin Ayesha Verall sagt: "Es gibt keinen guten Grund, den Verkauf eines Produktes zu erlauben, das die Hälfte der Menschen, die es nutzen, tötet." Waltraud Posch von der Suchpräventionsstelle Vivid untermauert dies mit der Aussage: "Tabak ist die häufigste vermeidbare Todesursache."

In Neuseeland darf ab 2023 an Menschen, die am oder nach dem 1. Jänner 2009 geboren wurden, kein Tabak mehr verkauft werden. Ich bin gespannt, ob andere Staaten diesem Beispiel folgen.

Mit dem Rauchen aufzuhören, verbessert bei Männern und Frauen jeden Alters sofort spürbar die Gesundheit. Es kommt auch Angehörigen und Freunden zugute.





Ing. Harald W. Schober, 8160 Weiz