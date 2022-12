Warum Neuseeland den Kauf von Zigaretten verbietet

Das Parlament hat ein weltweit bisher einzigartiges Gesetz verabschiedet. Kritiker halten nicht viel davon.

Wer in Neuseeland am oder nach dem 1. Jänner 2009 geboren wurde, wird im Land selbst nie legal Zigaretten kaufen können. Das Parlament in Wellington hat ein neues Tabakgesetz verabschiedet, das Vorbildcharakter für den Rest der Welt haben könnte. Neuseeland will mit der neuen Gesetzgebung verhindern, dass junge Generationen überhaupt je eine Zigarette rauchen werden. Effektiv lässt man den legalen Verkauf von Tabak so über die Jahre hinweg auslaufen.

Das Land will bereits bis 2025 weitestgehend rauchfrei sein. ...