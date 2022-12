Obus ist umweltfreundlicher als Batterie- oder Wasserstoffbus

Zu "Für Obussystem holte sich St. Pölten Rat aus Salzburg": Dies ist eine sehr erfreuliche Nachricht! Der gute alte Obus ist deutlich umweltfreundlicher als der moderne Batterie- oder Wasserstoffbus. In Bezug auf Antriebsenergie ist der Obus um 40% besser als der Batteriebus, dem Wasserstoffbus ist er gar um den Faktor 4 überlegen.

Der Batteriebetrieb ist mit Verlusten beim Laden und Entladen belastet, ferner verschlechtert das Gewicht der Batterien die Energiebilanz zusätzlich. Der Rohstoffbedarf für die Batterien und das Recycling-Problem kommen noch dazu.

Beim Wasserstoffbetrieb sind die Erzeugung (Elektrolyse) und die Rückverwandlung in Strom (Brennstoffzelle) mit viel Energieverlust (kaum nutzbare Abwärme) verbunden. Der erzeugte Strom muss im Fahrzeug in einer Batterie zwischengelagert werden, da der Prozess in der Brennstoffzelle nicht rasch geregelt werden kann. Speicherung und Transport von Wasserstoff sind mit weiteren Energieverlusten verbunden.

Hoffentlich schließen sich andere Städte (Graz, Klagenfurt, Villach, Bruck) diesem vernünftigen Weg an.

Der Betrieb mit Obus-Oberleitung ist auch für höhere Geschwindigkeit möglich. Bis in die 60er Jahre gab es am Gardasee eine Überlandlinie für 80 km/h. Daher sollte man Autobahnen und Bundesstraßen mit Oberleitung aufrüsten, damit könnte man Lkw- und Bus-Verkehr mit Hybridfahrzeugen auf Strom umstellen.



DI Manfred Uttenthaler, 8053 Graz