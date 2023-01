Der Ärger, der in manchem Leserbrief geäußert wird, ist für mich nicht verständlich.

Einerseits kann man ab Erreichen des Regelpensionsalters uneingeschränkt dazuverdienen, anderseits fehlt mir das Verständnis, dass sich Leute zum ehestmöglichen Zeitpunkt in die Pension verabschieden und dann uneingeschränkt dazuverdienen wollen. Das ist für mein Dafürhalten ein Widerspruch in sich.





Theodor Leimüller, (59 Jahre), 5201 Seekirchen