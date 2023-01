Keine Lust auf Ruhestand: Wie das Arbeiten in der Pension attraktiver wird

Die Regierung braucht erst eine Arbeitsgruppe, um Arbeiten in der Pension attraktiver zu machen. Firmen und Pensionisten tun es schon.

Alois Hinteregger ist seit November wieder zurück im Berufsleben. Mit 65 hat der Oberalmer beim Maschinenbauer Emco als Projektmanager in Vollzeit angeheuert. Eine Frage, die er seither oft gehört hat: "Warum tust du dir das an?" Hintereggers Antwort: "Aus Spaß an der Beschäftigung." Nur sporteln, lesen oder Enkelkinder, das sei zu wenig, "irgendwann geht dir die Produktivität ab". Und er habe noch das Bedürfnis, sein Wissen weiterzugeben.

"Wenn du von 100 auf 0 runterfällst, dann ist das arg"

...