Plädoyer für eine Politische Bildung

Thomas Hödlmoser ist zu danken für seinen Leitartikel in der SN vom 30. März "So gerät die Demokratie ins Wanken". Demokratie als anspruchsvolle Staatsform ist täglich zu praktizieren. Damit dies auch geschehen kann, bedarf es entsprechender Handlungsfelder, beginnend in den Familien, fortsetzenden in Schulen, den Institutionen der Erstausbildung, im Berufsleben und der Fort- und Weiterbildung. Nicht umsonst wird von einer vernachlässigenden Disziplin gesprochen. Jahrelang bot die Universität Salzburg einen "Universitätslehrgang Politische Bildung" an. Als Absolvent mit besten Erinnerungen an die anregenden Impulse in einem reichen Angebot der Themen sollte man gerade jetzt den Herausforderungen vermehrt Beachtung schenken und demokratische Möglichkeiten umsetzen.





Dr. Günther Dichatschek MSc., 6370 Kitzbühel