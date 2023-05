S-Link-Bevölkerungsbefragung im ganzen Zentralraum

Zur Entlastung des Verkehrs um Salzburg wird von fanatisierten und profilierungssüchtigen General-Verweigerern eine Befragung bzw. Abstimmung zur Verhinderung des "S-Link" in den Raum gestellt. Es wäre angebracht, wenn man das überhaupt will, dies im gesamten Einzugsgebiet des "S-Link" in Stadt und Land Salzburg inklusive des wirtschaftlichen Einflussbereiches in Oberösterreich und Bayern der Bevölkerung zu ermöglichen.

Es sollten die Projekte der vorgeschlagenen Varianten von einer fachkompetenten unabhängigen Experten-Kommission objektiv auf Auswirkungen für Umwelt, Natur, Gesellschaft, Verkehr, Finanzierung, Kosten und Wirtschaftlichkeit geprüft werden.

Diese Expertise der Projekte soll der betreffenden Bevölkerung im gesamten Zentralraum Salzburg in Printmedien, TV, öffentlichen Vorträgen und im Internet ausreichend faktenbasiert präsentiert werden, um die Information zur Meinungsbildung verwenden zu können. Erst dann wäre es seriös, eine Bürgerbefragung durchzuführen. Möge die beste Lösung für Mensch, Tier, Umwelt, Wirtschaft zum Wohle aller in baldiger Zukunft dienen!

Günther Gritsch

5020 Salzburg