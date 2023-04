Wenn die Stadtpolitik schwächelt, steigen die Bürger in den Ring

Eine Bürgerbefragung zum Verkehrsprojekt S-Link ist so gut wie sicher. Ob das die nächste schallende Ohrfeige für die Politik wird? Kommt darauf an.

Es war nur eine Frage der Zeit. Unmittelbar vor der Landtagswahl und elf Monate vor der Gemeinderatswahl ist es nun so weit. Ab Samstag wird eine Initiative die ersten Unterstützungserklärungen sammeln, um eine Bürgerbefragung zur unterirdischen Verlängerung der Lokalbahn (S-Link) in die Wege zu leiten. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass der erste Erfolg - nämlich die Hürde zu meistern - gewiss ist. 2000 gültige Unterschriften sind in einer 155.000-Einwohner-Stadt wie Salzburg rasch beisammen. Die Gegner des ...