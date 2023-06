Salzburg hätte rechtzeitig mit dem Bau des S-Link beginnen sollen

Dem S-Link-Team fehlt die Expertise, meint Dr. Witzany in seinem Leserbrief. Und er glaubt, der 28 Jahre lang verantwortliche Baudirektor besäße diese. Dies verwundert mich sehr, denn wenn er Expertise besessen hätte, gäbe es das derzeitige Verkehrschaos in Salzburg nicht und er hätte schon vor 28 Jahren vorrausschauend an einer Lösung gearbeitet. Damals gab es noch mehr unverbaute Flächen und weniger Verkehr. Aber offenbar hatte er in seiner langen Amtszeit keine effizienten Ideen zur Lösung des Verkehrsproblems. Warum der Hanuschplatz - geschätzt 500 m vom Mirabellplatz - eine Drehscheibe sein soll, ist mir als regelmäßigem Salzburg-Besucher unklar.

In Wien wurde die Stadtbahn 1898 eröffnet und später weiter ausgebaut. Heute würde der öffentliche Verkehr ohne U-Bahn zusammenbrechen. Wenn in Salzburg auch rechtzeitig mit dem Bau des S-Link begonnen worden wäre, gäbe es deutlich weniger Verkehrsprobleme, aber wenn man in Bürmoos lebt, stört das nicht.



Mag. Reinhard Fischill, 1150 Wien