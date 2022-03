Schnelle Eingreiftruppe der EU - ein schlechter Scherz?

Man muss in Ehrfurcht erstarren vor dieser mächtigen und raschen Reaktion der EU auf die dramatische sicherheitspolitische Lage:

Bis 2025, also in nur drei Jahren, wird die Europäische Union mit ihren rund 450 Millionen Einwohnern und einem Bruttoinlandsprodukt von rund 13,5 Billionen Euro tatsächlich eine schnelle Eingreiftruppe von 5000 Mann aufstellen!

Das dürfte ausreichen, um beim nächsten Bürgerkrieg in Spatzenhausen erfolgreich zu intervenieren, für alle etwas größeren Probleme ist das nicht einmal eine Lachnummer.

Europa will verteidigungsunfähig bleiben, danke für die Klarstellung!

Mag. Gunther Spath, Brigadier i.R., ehem. Militärkommandant von Kärnten, 9020 Klagenfurt