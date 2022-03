Schickt bald die EU das Bundesheer in den Einsatz?

Die EU will eine neue militärische Eingreiftruppe. Auch Österreich wird sich beteiligen. Was das für das Bundesheer bedeutet und wie das mit der Neutralität zusammenpasst.

"Selbstverständlich sind wir dabei", so kommentierte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) die EU-Pläne, wonach ab spätestens 2025 in der Union eine neue militärische Eingreiftruppe installiert werden soll. Angesichts des Ukraine-Konflikts wollen die EU-Mitgliedsstaaten offenbar signalisieren, dass man bei der gemeinsamen Sicherheitspolitik aufs Tempo drückt. In Österreich feuert man damit einmal mehr die Neutralitätsdebatte an. Doch was bedeuten die EU-Pläne konkret für die Republik und das Bundesheer?

Zunächst einmal gibt es auf EU-Ebene bereits militärische Einsatztruppen, die sogenannten Battlegroups. Bereits ...