SPÖ Desaster - "Excel" ist schuld

Es ist schon genug geschrieben und diskutiert geworden über die Misere der SPÖ. Am 7. Juni gab es in der Ausgabe der "SN" eine Glosse mit der Überschrift "Immer Ärger mit Excel, nicht nur in der SPÖ". Dazu muss man aber doch eine Bemerkung anführen:

Wozu braucht man Excel-Tabellen, was trotz Technik aber dennoch alles komplizierter macht, wie man sieht. Wenn nur zwei Personen zur Wahl stehen, genügt ein Zettel mit ein paar Zahlen. Bei dieser Wahl gibt es keine größere Anzahl von Wahllokalen, eine Beschränkung von zwei Kandidaten und keine übergeordneten Stellen. Also ein grundsätzlich einfacher Wahlvorgang. Man sollte sich daher eher auf Menschen verlassen als auf die moderne Technik. Aber vielleicht gibt es auch andere Gründe des Versagens.

DDr. Hans Trattner, 1190 Wien