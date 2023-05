Strom aus Wasserkraft ist billig

Aber die Strompreise, die wir zahlen müssen, sind so hoch, wie Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken kostet. Wieso ist das so?

Wo doch bei uns in Österreich der Strom zu 75 Prozent billig aus Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie kommt. Nur rund 25 Prozent kommt aus teuren fossilen Energiequellen. Dennoch werden Preise verlangt, als ob 100 Prozent aus fossiler Energie käme. Also sind die Kosten der Produktion relativ niedrig, aber die Verkaufspreise wahnwitzig hoch. Na da sind wirklich geschmalzene Gewinne möglich. Dabei wurden die Wasserkraftwerke aus Steuereinnahmen errichtet, also von den Bürgern bezahlt. Und wer trägt jetzt den Gewinn davon?

Besonders empörend ist, dass die Energieunternehmen zum größten Teil in öffentlichem Eigentum sind und dass die Politiker in Bund und Ländern da das Sagen haben. Warum sorgen die nicht dafür, dass die Preise herabgesetzt werden?

Nehmen die nicht zur Kenntnis, wie sehr die hohe Inflation das alltägliche Leben der Menschen beeinträchtigt und wie hoch da auch schon die Empörung der Menschen ist. Wenn da nicht rasch etwas passiert, dann braucht man sich über die Umfragewerke für die in Bund und in den Ländern an der Macht befindlichen Parteien nicht wundern.



Peter F. Lang, 1200 Wien