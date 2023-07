Unfassbarer Umgang mit Fiakerpferden

Sehr verstörend sind die Bilder eines Pferdes, völlig wehrlos eingespannt stehend, das in der Hitze Schlägen und Aggression des Fiakerfahrers ausgeliefert ist. Der Fahrer hat offensichtlich keine Ahnung von Pferden. Es wird ja immer seitens der Fiaker propagiert, dass sie ja so gut auf ihre Pferde schauen und es ihnen an nichts fehlt. An Schlägen und Misshandlungen fehlt es ihnen offensichtlich nicht, wie man sehen kann. Und die Politik tut nix und schaut zu. Pferde leiden nicht nur an der Hitze, dem harten Asphalt und am Autolärm in der Stadt, offensichtlich auch unter ihren Besitzern, die sie nur als Geldmaschine benutzen und ausbeuten. Wann ist endlich Schluss mit dieser Quälerei unter dem Deckmantel "Tradition"? Es gehört sofort gehandelt und abgeschafft.







Inge Scharler, 5741 Neukirchen