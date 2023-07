Pferd misshandelt: VGT zeigt Salzburger Fiakerfahrer an

Video von verstörendem Vorfall auf dem Residenzplatz sorgt für Aufregung.

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) kündigte am Mittwoch in einer Aussendung eine Anzeige gegen einen Salzburger Fiakerfahrer wegen Tierquälerei an. Hintergrund ist ein dem VGT am Dienstag übermitteltes Video, auf dem zu sehen ist, wie der besagte Fiaker einem Pferd am Standplatz Residenzplatz Schläge androht und dem Tier auch offenbar mit der Hand ins Gesicht schlägt. Außerdem ist zu sehen, wie der besagte Mann grob am Zaumzeug des Pferdes reißt und dieses daraufhin zurückschreckt. Laut Aussendung des VGT habe ein weiterer Fiaker die Vorfälle beobachtet: "Er greift jedoch nicht ein, sondern dreht sich einfach um und geht", heißt es dazu in der Aussendung der Tieraktivisten. Der VGT werde "Anzeige wegen Tierquälerei erstatten und die Behörden um Prüfung der Eignung des Lenkers als Fiakerfahrer ersuchen".