Herr Kubesch, danke für Ihren Brief an die SN ("China nicht weiter unterstützen", SN, 18. Juli 2023), dem ich inhaltlich voll zustimme. Bedauerlicherweise ist es sehr schwierig Produkte zu finden, die nicht in China erzeugt wurden. Das ist leider schon einige Jahre so und ich fürchte, es wird sich auch nicht ändern. Nochmals vielen Dank.

Heidelinde Schmitz, 5020 Salzburg