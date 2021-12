Vorbereitet in den nächsten Lockdown

Die meisten Menschen ahnen es, die Virolog/-innen prognostizieren es, es wird wohl nach all den (nötigen) Öffnungsschritten vor Weihnachten und wohl auch wegen der Omnikrom-Variante einen fünften Lockdown für uns alle geben. Daher ein Vorschlag: gehen wir ausnahmsweise mal mit einem gut zwischen Ländern und Bund abgestimmten Plan in diesen. Und vor allem so rechtzeitig, dass nach Möglichkeit die Spitäler nicht so überlastet werden, also rechtzeitig und dafür kürzer.

Liebe Politiker/-innen, die Mehrheit steht hinter euch, wenn ihr das so anpackt, daher traut euch! Wir alle wollen es nicht, wahrscheinlich ist es aber, eben weil wir Menschen uns bzw. die sozialen Kontakte brauchen. Wir müssen damit leben, doch dabei in Wahrheit zu leben, macht es leichter! Mit unseren Ärzten, unseren Wissenschaftlern und dem Pflegepersonal sind wir in besten Händen, ein Dank an diese "Gruppe"!

Günter Österer, 5020 Salzburg