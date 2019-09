Was ist mit der Bahnverlängerung?

Was ist eigentlich mit der Lokalbahnverlängerung nach Süden? Nach großartigen Ansagen von Bürgermeister und Vizebürgermeister schon wieder einmal still und heimlich zu Grabe getragen? Dabei ist ja vom öffentlichen Verkehr, von Busverlängerungen und Taktverdichtungen, von der notwendigen Garagenvergrößerung und der strengeren Einfahrtbeschränkung für Busse etc. laufend die Rede. Nur von der langfristig einzig sinnvollen Lösung, der Bahn durch die Innenstadt, hört man einfach nichts mehr. Was ist da im Hintergrund los?



Univ.-Prof. em. DDr. Peter Hofrichter, 5400 Hallein