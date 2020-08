Wer zahlt für Pfandflaschen?

Die EU vergibt 750.000.000.000 Euro an die notleidenden Staaten, damit diese ihre Wirtschaft ankurbeln können. Um das Geld hereinzubringen, wird eine Plastiksteuer beschlossen. 0,8 Euro pro Kilogramm nicht recyceltes Plastik will man eintreiben. Es müssen also 937 Milliarden Kilogramm Plastik (das sind ca. 37.500 Milliarden Plastikflaschen) in die Umwelt entsorgt werden, damit das benötigte Geld hereinkommt. Eine gute Idee!

Aber die beste Idee hat man natürlich wieder in Österreich: Dessen Anteil von ca. 150 Millionen Euro jährlich darf nicht die armen Plastikflaschenkäufer treffen, die Plastikhersteller aber schon gar nicht. Also wird die Summe aus dem Budget genommen, die blöden Pfandflaschenkäufer sollen nur kräftig mitzahlen.

Martin Gasser, 5202 Neumarkt