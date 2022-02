Zeit für eine massive Kurskorrektur in der Kirche

Dem Leserbrief von Herrn Österer in den SN vom 2. Februar kann ich nur zustimmen. Bereits seit vielen Jahren engagiere ich mich in der Kinder- und Jugendarbeit in meiner Pfarre und bin außerdem Mitglied des Pfarrgemeinderates. Gerade die Geschehnisse in der letzten Zeit haben bei mir das Fass aber zum Überlaufen gebracht.

Es ist schon schlimm genug, welche schrecklichen Dinge Zöglinge früher erleiden mussten - aber wie die katholische Kirche damit umgeht, ist einfach nur zutiefst beschämend. Allein der Umstand, dass sich nun auch ein ehemaliger Papst in seinen widersprüchlichen Aussagen verheddert, ist völlig untragbar. Es ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Opfer, sondern auch ins Gesicht aller, die sich für eine Kirche voller Menschlichkeit, Respekt und Nächstenliebe engagieren.

Aber wo bleibt der Aufschrei? Wo bleiben die Priester und ehrenamtlich Tätigen, die klar Abstand nehmen von diesem unchristlichen Verhalten?

Das Mindeste in so einer Situation wäre, in der nächsten Sonntagspredigt darauf einzugehen und deutlich zu machen: Das sind nicht wir! Wir distanzieren uns von diesen machthungrigen und "scheinheiligen" Oberen mit ihren vorgeblich "richtigen" Moralansprüchen, an denen sie selbst gnadenlos scheitern! Wir distanzieren uns von Lügen, Vertuschungen und Intransparenz; wer etwas verbrochen hat, der muss dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden!

Es ist es höchste Zeit für eine massive Kurskorrektur in der katholischen Kirche, oder es wird sie bald nicht mehr geben.





Veronika Brudl, 5221 Lochen am See