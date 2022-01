Münchner Kardinal bleibt nach Missbrauchsgutachten im Amt

Kardinal Reinhard Marx will als Erzbischof von München und Freising im Amt bleiben, obwohl ihm in einem Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen vor einer Woche Fehlverhalten vorgeworfen worden war. "Ich klebe nicht an meinem Amt", betonte der deutsche Kardinal gleichzeitig am Donnerstag in einer Pressekonferenz in München. Sein Angebot eines Amtsverzichtes im vergangenen Jahr sei sehr ernst gemeint gewesen. Papst Franziskus habe anders entschieden.

SN/APA/dpa-Pool/Sven Hoppe Kardinal Marx äußert sich zu Missbrauchsgutachten