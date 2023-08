Zukünftige Verkehrslösung

Der Leserbrief von Herrn Stocker bedarf einer Klarstellung. Unbestritten ist, dass die Politik durch Uneinigkeit und Unwillen in den vergangenen Jahrzehnten im Großraum Salzburg zukunftsweisende Lösungen für den öffentlichen Verkehr torpediert hat.

Angesprochene Verkehrsanbindungen in verschiedene Regionen (z. B. Trumer Seen) sind absolut zu unterstützen - diese Verkehrsachsen brauchen eine leistungsfähige Schienenachse durch die Stadt, sonst "verhungern" sie am Stadtrand. Mit dem S-Link soll diese notwendige leistungsfähige Durchbindung realisiert werden. Zu den Kosten für den S-Link ist klar festzuhalten, dass moderne Infrastruktur Investitionsmittel benötigt. Dies sind Investitionen in die Zukunft und in nachhaltige Mobilität.

Eine oberirdische Führung ist bei den beengten Platzverhältnissen in der Salzburger Innenstadt nicht möglich. Andere Städte wie z. B. Karlsruhe oder Linz (ca. 2,7 km Tunnel) sind erfolgreiche Beispiele einer teilweisen unterirdischen Trassenführung im Innenstadtbereich.

Heute sind wir froh, nach Freilassing und nach Golling eine S-Bahn zu haben. Auch dies war nur mit erheblichen Investitionskosten möglich! Ergreifen wir endlich die Chance, den S-Link nach vielen Jahrzehnten der Diskussionen für eine zukunftsfähige Mobilität zu realisieren.





Dipl.-Ing. Dr. Burkhard Stadlmann, "Dafür - Zukunft Mobilität"