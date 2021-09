1-G statt 3-G-Kontrolle beim Skifahren

In den SN v. 2. 9. wird von den seitens der Zutrittsspezialisten Axess sowie Skidata angestrebten Lösungen berichtet, die 3-G-Kontrollen im Skibetrieb zu ermöglichen. Dabei soll einerseits die Zutrittskontrolle anhand des Skitickets und andererseits der QR-Code vom Impfzertifikat oder Covid-Test gescannt werden.

Dazu stellt sich für mich die erste Frage: Was tun, wenn der Ski-Gast kein entsprechendes Smartphone besitzt? Viele ältere Skifahrer sind eben nicht im Besitz eines dafür geeigneten Handys.

Zweitens: Warum einfach, wenn's auch umständlich geht?

Die Liftbetriebe können sich die entsprechende Investition sparen, würde die wohl sinnvollste und längst fällige 1-G-Kontrolle, wie sie auch für alle Veranstaltungen mit größerer Menschenansammlung vonnöten wäre, gesetzlich vorgeschrieben. Dann könnte die erfolgte Impfung anhand des Impfnachweises - auch in Papierform - beim Lösen des Tickets, gleich ob Tages-, Wochen-, oder auch Jahres-Tickets, geprüft werden und somit ist eine jeweilige Kontrolle eines Covid-Zertifikats beim Zutritt nicht mehr erforderlich.

Wie lange wollen die Verantwortlichen mit der Vorschrift strengerer Maßnahmen noch zuwarten? Womöglich, bis manche Staaten, wie im Jahre 2020, ihre Grenzen zu Österreich schließen und hierzulande unsere Wirtschaft und somit auch die Skibetriebe starken Schaden erleidet?



Franz Frenkenberger, 5300 Hallwang