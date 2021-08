Sorge um Wintersaison wächst: Kein Skifahren mehr nur für Einheimische?

Ein Coronawinter wie im letzten Jahr? Ausgeschlossen, betonen die Touristiker im Land. Doch Fragezeichen gibt es viele.

Die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer hat am Wochenende ausgesprochen, was die Wintertouristiker schon seit einiger Zeit befürchten: So wie es ist, mit steigenden Infektionszahlen und nicht ausreichend geimpfter Bevölkerung, reicht es nicht, um halbwegs gut durch den Winter zu kommen. Will heißen: Die touristische Wintersaison wackelt - schon wieder. Sogar neuerliche Lockdowns schließt die Virologin nicht aus.

"Irgendwie hat man gerade das Gefühl, ein Déjà-vu zu erleben", sagt WKO-Hotelierssprecherin Susanne Kraus-Winkler. Die Branche bereite sich so gut ...