Der Leserbriefschreiber Dr. Heinrich Zwittkovits fragt in seinem Brief

vom 13. Oktober "Wo beginnt der Wahlerfolg?". In einer Demokratie mit einem seriösen und unangreifbarem Wahlsystem ist die Antwort sehr einfach und zwar: 50 Prozent und eine Stimme! Alles andere mehr ist Bonus!







Josef Blank, 5061 Elsbethen