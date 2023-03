Die Forderung Landbauers nach Aufklärung der Konsequenzen der Corona-Politik könnte auch etwas Positives bewirken: die Untersuchung der FPÖ-Kampagne gegen die Impfung und ihres Anteils an den über 20.000 Coronatoten in Österreich (über 4.000 in Niederösterreich).





Dr. Peter Posch, 9073 Viktring