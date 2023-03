Der Tabubruch von St. Pölten: Selbst Herbert Kickl ist nun salonfähig

Die ÖVP hat ihre Nähe zur FPÖ wiederentdeckt. Wächst hier zusammen, was zwar nicht ganz zusammengehört, aber doch immer wieder zueinander findet?

Wieder einmal fügt sich alles aufs wundersamste zusammen. Am Freitag der vorvergangenen Woche präsentierte Bundeskanzler Karl Nehammer - in seiner Eigenschaft als ÖVP-Obmann, wohlgemerkt - in einer Grundsatzrede jene Visionen, die er bis 2030 zu realisieren wünscht. Es handelte sich zu einem großen Teil um Visionen, die er nach menschlichem Ermessen weder mit seinem gegenwärtigen Koalitionspartner, den Grünen, noch mit der SPÖ umsetzen wird können.

Doch siehe: Nur eine Woche darauf, nämlich am vergangenen Freitag, fanden sich etliche der Punkte, die Nehammer wichtig sind, in St. Pölten wieder. Und zwar im Regierungsprogramm, das die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit ihrem neuen freiheitlichen Partner Udo Landbauer beschlossen hat. Beziehungsweise in der öffentlichen Erklärung, mit der die beiden ihre Partnerschaft begründeten. Ein Loblied auf die Pendler. Ein Ja zum Verbrennermotor. Ein Bekenntnis zum Eigentum. Sach- statt Geldleistungen für Migranten. Politik "für die, die in der Früh aufstehen und arbeiten gehen." Diese Punkte, und einige mehr, lesen sich wie ein Gegenprogramm zu dem, was Türkise und Grüne vor drei Jahren auf Bundesebene paktiert haben. In der neuen schwarz-blauen Annäherung, die sich in St. Pölten ereignete, wächst möglicherweise zusammen, was zwar nicht ganz zusammengehört, was aber auch auf anderer Ebene (In Salzburg? Im Bund?) zu neuer Partnerschaft erblühen könnte.

Nein, es steckt kein Masterplan hinter alledem. Die tiefe Abneigung, in der einander Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer verbunden sind, hätte einen solchen niemals zugelassen. Wohl noch nie in der Geschichte von Koalitionsverhandlungen hat ein Regierungschef den erfolgreichen Abschluss der Gespräche mit einer derart überzeugend dargebotenen Leichenbittermiene verkündet wie Mikl-Leitner, die von Landbauer während des Wahlkampfes in ungehörigster Weise angeflegelt worden war. Von Freude oder Aufbruchstimmung nicht die Spur. Man fühlte sich an den seinerzeitigen Bundespräsidenten Thomas Klestil erinnert, der einst mit ähnlichem Gesichtsausdruck die FPÖ als Regierungspartner der ÖVP akzeptieren musste. Masterpläne sehen anders aus. Hätte der forsche Herr Hergovich von der Landes-SPÖ nicht mutwillig die Verhandlungen mit der ÖVP in die Luft gesprengt, säße heute die niederösterreichische SPÖ am Koalitionstisch und nicht Udo Landbauer, bei dem nichts darauf hindeutet, dass er seinem neuen Amt gewachsen sein wird.

Jedenfalls wurde, unter passiver Mithilfe der SPÖ, an besagtem Freitag in St. Pölten ein Tabu gebrochen. Und zwar jenes, das besagt, dass man mit der Kickl-FPÖ nicht koalieren könne. Aus und vorbei! Wenn man, siehe Niederösterreich, mit der Landbauer-FPÖ zu koalieren vermag, geht das mit der Kickl-FPÖ noch allemal. Schlagend wurde auch unter Beweis gestellt, dass Schwüre, die vor Wahlen abgegeben werden, hinterher nicht einmal das Papier der Parteiaussendungen wert sind, auf die sie gedruckt wurden. Mikl-Leitner und Landbauer hatten einander im Wahlkampf als Partner ausgeschlossen, jetzt sind sie's. Ob zum Nutzen des Landes, wird sich weisen, doch ein Blick ins Regierungsübereinkommen gibt keinen Anlass für übergroßen Optimismus. Dass hier gleich das erste Kapitel einer gehässigen Aufarbeitung der angeblich verfehlten Coronapolitik gewidmet ist, ist eine Verhöhnung der Wählerinnen und Wähler, die derzeit wohl gewichtigere Sorgen haben. Dass in Niederösterreich nicht mehr für die Coronaimpfung geworben werden darf, ist eine an vor-aufklärerische Zeiten gemahnende Verhöhnung der Wissenschaft, der die Menschheit diese nützliche Impfung verdankt. Und dass ein Millionen schwerer Fonds eingerichtet wird für jene, die etwa eine Strafe zahlen mussten, weil sie sich nicht an die Corona-Vorschriften hielten, ist eine Verhöhnung jener Leidgeprüften, die durch die gesundheitlichen oder auch wirtschaftlichen Folgen der Pandemie tatsächlichen Schaden genommen haben. Die ÖVP wird hoffentlich wissen, wie sie diesen schwurblerischen Unfug ihren Wählern verkauft.

Bleibt die Tatsache, dass der mit Nehammers Rede nach rechts gerückten ÖVP die Koalitionspartner links der Mitte abhanden kommen. Bleibt die Tatsache, dass die Kickl-FPÖ derzeit in allen Umfragen führt, möglicherweise die nächsten Nationalratswahlen gewinnen und Anspruch auf den Kanzlersessel stellen wird. Bleibt die Tatsache, dass ÖVP und FPÖ zwar vieles trennt, siehe Corona, aber auch vieles verbindet, siehe Nehammers jüngste Rede und deren Niederschlag im niederösterreichischen Regierungsprogramm. Die SPÖ mag getrost die kommenden Wochen auf einer Nebenbühne ihrer Selbstbespiegelung widmen. Die Musik spielt derzeit anderswo.