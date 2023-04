Die OPEC-Staaten reduzieren ab Mai ihre Produktionsmengen um circa drei Prozent.

Klar, daher werden die Benzin- und Dieselpreise sofort wieder teurer werden.

Minister Kocher hat die Preisgestaltung der Mineralölfirmen überprüfen lassen

und es wurde dabei angeblich kein Hinweis auf überhöhte Preise gefunden. Ich frage mich nur, wie man zu solchen Erkenntnissen kommt?

Früher war der Dieselpreis immer um circa sechs Eurocent billiger als der Benzinpreis.

Dies war deswegen so, weil der Dieselpreis weniger hoch besteuert wird. Seit Monaten war der Dieselpreis an den Tankstellen allerdings um circa 20 Eurocent höher als der Benzinpreis. Warum plötzlich diese Preisgestaltung? Ist diese den Prüfern nicht aufgefallen? Allerdings wird seit circa drei Wochen versucht, dass die Dieselpreise wieder etwas günstiger werden. Schließlich sind ja die Rohölpreise beträchtlich gesunken. Die Benzinpreise waren anscheinend davon nicht betroffen. An den Tankstellen wirkte sich das so aus, dass sich die Preisdifferenz Diesel zu Benzin nach und nach verringerte und seit vier Tagen ist Diesel wieder etwas billiger als Benzin. Allerdings wurde alles unternommen, damit die Preise nicht unter 1,50 Euro fallen. Hat die Preisreduktion beim Rohöl keine Auswirkungen auf den Benzinpreis?

Bei den täglichen Preisänderungen an den Tankstellen um 12.00 Uhr kommt es nur zu Preiserhöhungen, auch wenn der Rohölpreis fällt. Es hat hier noch nie eine Preisreduktion gegeben.

Hier gehört aus meiner Sicht von der Regierung schon längst eingegriffen, denn dass der Konsument der Draufzahler ist, ist offensichtlich. Die Regierung unternimmt jedoch nichts, denn sie profitiert ja auch durch die höheren Steuereinnahmen. Und bei den "Dienstfahrzeugen" der Politiker ist es egal, wie viel der Treibstoff kostet, denn diesen bezahlen ja wiederum wir Bürger.

Die bereits teilweise schon jetzt erfolgten Preiserhöhungen sind aus logischen Gesichtspunkten völlig unnötig und unter keinen Umständen erforderlich.

Diese Preiserhöhungen dienen den Mineralölfirmen nur der Gewinnoptimierung, der Regierung zur Erhöhung der Steuereinnahmen und der weiteren Erhöhung der Inflationsrate.





Herbert Schöberl, 4910 Ried im Innkreis