Die OMV kommt und kommt nicht zur Ruhe

Das Kunststoffgeschäft soll die moderne Säule der OMV sein. Doch so sicher ist das nicht, seit die Miteigentümer in Abu Dhabi ihre Anteile neu geordnet haben.

Beim teilstaatlichen OMV-Konzern steht wieder eine schwierige Personalentscheidung an. Aufsichtsratschef Mark Garrett wird nicht weitermachen. Wer an seiner Stelle bei der Hauptersammlung am 31. Mai neu in das Kontrollgremium des Öl- Gas und Chemiekonzerns einzieht, darüber hält sich die Öbag, die Beteiligungsholding des Bundes, bedeckt. Bis 10. Mai müssen die Anträge für die Hauptversammlung eingebracht sein. Dann sollte auch klar sein, wer Garrett nachfolgt.

Bisher ist im Hintergrund nur zu hören, dass es kein Österreicher und kein ehemaliger ...