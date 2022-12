Es braucht eine echte Pensionsreform

In meinen Augen entwickeln sich die Pensionskosten unkontrolliert, aber für die Regierung (Sozialminister Rauch von den Grünen gestern im Interview) einschließlich der Vorfeldorganisationen ÖGB und Arbeiterkammer ist alles Paletti, obwohl die Zuschüsse aus der Staatskasse an alle Pensionskassen von derzeit 26,1 Milliarden Euro in fünf Jahren auf 37,9 Milliarden Euro explodieren werden. Also ein Plus von 45 Prozent! Heute finanzieren 3,1 arbeitende Österreicher einen Pensionisten, im Jahr 2060 (wenn meine Enkel in Pension gehen werden) nur mehr zwei arbeitende Österreicher/-innen.

Es wird nämlich heute im gleichen Alter in Pension gegangen wie vor 50 Jahren obwohl die Lebenserwartung um rund acht Jahre gestiegen ist. Jeder von uns kennt die fitten Pensionisten im Urlaub z.B. auf Kreuzfahrtschiffen etc. Viele davon hätten gerne länger gearbeitet.

Dabei fordern führende Pensionsexperten (zum Beispiel Herr Bernd Marin) dringend eine Pensionsreform. Und hier gibt es einige Stellschrauben im Pensionssystem an denen gedreht werden müsste:

1. Koppelung des Pensionsantritts an die steigende Lebenserwartung, zum Beispiel sechs Monate höhere Lebenserwartung, dafür drei Monate späteren Pensionsantritt, Härtefälle wie Krankheit etc. können durch Einzelprüfung gemildert werden.

2. Eliminierung aller gesetzlichen Schlupflöcher, die einen früheren Pensionsantritt ermöglichen.

In Diskussionen mit meinen Enkeln kommt von ihnen immer wieder das Argument: "Wir werden (in 40 Jahren) sowieso viel niedrige Pensionen bekommen". Meine Antwort darauf ist, das wird nicht eintreten, wenn die Regierung die notwendigen Reformen so rasch als möglich beschließt. Nun ist die Regierung gefordert das zu tun. Also wählt in Zukunft nur die Parteien, die eine echte Pensionsreform im Programm hat und von denen man erwarten kann, dass sie das auch umsetzen wird. Glaubt nicht denen, die sagen alles ist Paletti.





Dr. Maximilian Dielacher, 2352 Gumpoldskirchen