Fürs große Ganze!

Mit Freude habe ich gestern Politiker gehört, die sich bei allen bedankten, die durch Befolgung der Verordnungen und Empfehlungen geholfen haben, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Verschiedenste Motive haben zur Impfbereitschaft geführt. Gott sei Dank, waren nicht die in Aussicht gestellten finanziellen Zuwendungen ausschlaggebend! Das wäre ein Armutszeugnis für die Mündigkeit der Bürger gewesen. Es stimmt mich zuversichtlich, dass nur der kleinere Teil der österreichischen Bevölkerung nicht über den eigenen Tellerrand blicken will oder kann und das große Ganze nicht sieht.





Gertraud Pfeiffer, 5323 Ebenau