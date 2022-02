Testen zwischen Sinn und Unsinn

Ab 5. März fallen so gut wie alle Coronaregeln. Das dürfte aufs Aus für das Testen hinauslaufen.

Österreich hat bisher rund 2,6 Milliarden Euro für Coronatests ausgegeben. Und weit weniger als halb so viel fürs Impfen. Deshalb wird schon seit Wochen über eine neue Teststrategie diskutiert. Nun heißt es: Ab 5. März fallen so gut wie alle Coronamaßnahmen. Das bedeutet: 3G - geimpft, genesen oder getestet - wird zwar erst am Samstag in aller Breite eingeführt, ist aber zwei Wochen später schon wieder Geschichte. Für Ungeimpfte besteht ab 5. März in der Regel keine ...