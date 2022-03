Impfpflicht muss bleiben

Ich habe keine Lust mehr, auf nicht geimpfte Menschen Rücksicht zu nehmen. In welcher Welt leben manche eigentlich? Sie wollen ein Leben ohne einschränkende Maßnahmen, verweigern sich aber dem besten Mittel, sich dieser Freiheit am schnellsten nähern zu können: der Impfung.

Auch in der Politik darf es in Anbetracht der Zahlen kein Zaudern und Abwarten geben. Sollte es eine Herbstwelle geben und das erscheint schon sichtbar, müssten unsere Politiker den Hut nehmen. Politiker, die so unvernünftig und aus Angst vor Neinsagern so entscheiden, haben keinen Platz in unseren Parlamenten.



Wichard von Schöning, 5302 Henndorf